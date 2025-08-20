Firenze Ovest, talento ed esperienza: "Prima di tutto una salvezza tranquilla"

Il Firenze Ovest della famiglia Colzi si presenta ai nastri di partenza del campionato di Promozione con una rosa molto rinnovata, affidata al nuovo tecnico Francesco Sacconi (ex Cerbaia). L’area tecnica rossoblù, formata da Pucci e Marafioti, ha inserito 11 nuovi giocatori, un mix di talento ed esperienza. Tra i pali sono arrivati Valoriani e Bertini, mentre la difesa si rinforza con il ritorno di Niccolò Nencioli, e con gli arrivi di Campagni e Banchi, che si uniscono ai confermati Marghi e Ussia. A centrocampo, l’esperienza di Ammannati guiderà i nuovi innesti: Amerighi, Vignozzi, Zahouani, Leoncini e Ridolfi. E in attacco? "Il reparto offensivo è già forte e rodato – spiega il diesse Marafioti. – Contiamo sui confermati Ermini e Petracci, con i giovani Berti e Giardini. A loro si aggiunge il valido Andrea Maio che aggiunge imprevedibilità. È un mix di gol e gioventù. Il primo passo sarà quello di raggiungere al più presto la tranquillità."

La rosa. Portieri: Bertini (‘00), Valoriani (‘97), Seferi, Tognarelli. Difensori: Banchi (’06), Campagni (’06), Esposito Goretti (’94), Marghi (’97), Nencioli (’91), Orsolini (’95), Ussia (’02). Centrocampisti: Ammannati (’93), Amerighi (’00), Leoncini (’01), Ridolfi (’00), Vignozzi (’96), Zhouhani (’97). Attaccanti: Berti (’06), Ermini (’05), Giardini (’06), Maio (’97), Petracci (’88). Vice allenatore Giani, prep. portieri Nicolosi, massaggiatore Nencini.

Giovanni Puleri