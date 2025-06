Firenzuola e Rignano: Rinnovamenti e Conferme nelle Categorie Minori

In Seconda Categoria il Firenzuola ha rinnovato in parte l’area tecnica. La società dell’Alto Mugello ha scelto il nuovo direttore sportivo al posto di Mehdi Baazaoui, con cui era arrivata la separazione subito dopo il termine del campionato. Il consiglio guidato dal presidente Lorenzo Malvezzi ha conferito l’incarico a Fabio Geroni, che da calciatore ha vestito a lungo la maglia dei rossoblù, ma che ha militato anche con Sant’Agata e Montepiano. Di recente si era occupato della squadra amatoriale che partecipa ai campionati Aics. La prima decisione è stata la conferma dell’allenatore Silvio D’Apolito, dopo la salvezza ottenuta in anticipo.

In Terza Categoria il Rignano conferma tutti dopo l’ottima stagione di debutto nei campionati della Figc. Sono stati confermati sia il direttore sportivo Cosimo Rinaldi che l’allenatore Simone Pinzauti. La neonata società ha raggiunto la finale dei play-off, uscendo imbattuta contro la Floriagafir Bellariva, e spera ancora in un possibile ripescaggio nel corso dell’estate.