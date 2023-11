Fissato il recupero per il Montevarchi dopo il rinvio per il maltempo. Calori a Ponsacco il 15 novembre. A Poggibonsi si fa male l’arbitro

Il pari tra Sangiovannese e Sansepolcro serve sicuramente più per il morale del Borgo che non per la classifica. La squadra di Bonura resta in zona rossa, al quartultilo posto, con la Sangio sopra di una lunghezza e la quota salvezza che ad oggi è a 11 punti. Per la Sangio il pari non è certo un risultato salutato con favore viste le aspettative della vigilia. Chi potrà invece provare ad allungare è il Montevarchi, fermato dal maltempo. La squadra di Calori doveva giocare in casa del Ponsacco ma la partita è stata rinviata al 15 novembre prossimo. In testa al girone resta la Pianese che ha vinto in casa del Real Forte Querceta 3-2. Dietro si riporta sotto il Grosseto che vince a Trestina mentre il Livorno viene fermato sul pari dal Follonica Gavorrano.

Caso curioso quando accaduto tra Poggibonsi e Orvietana. La partita vedeva di fronte i giallorossi di casa, contro gli umbri in quello che era uno scontro diretto in chiave salvezza tra due formazioni divise da un solo punto in graduatoria. Alla fine del primo tempo, sul punteggio di 0-0, il direttore di gara - il signor Akash Jose Maria Nuckchedy di Caltanissetta - è stato costretto a sospendere l’incontro. Si parla di problemi legati a fastidioso vesciche che hanno costretto il direttore di gara a sospendere e rinviare la partita che sarà recuperata più avanti disputando solo i secondi 45’ di gioco.