Fivizzanese: Rinnovamento e Mercato per la Nuova Stagione

Una Prima Categoria assicurata e una nuova stagione da programmare: la Fivizzanese si muove lungo questa direttrice. La società medicea viaggia sui binari della coerenza e della saggezza. Come ha detto qualche giorno fa il riconfermato diesse Filippo Tornaboni: "L’idea per il nuovo corso della Fivizzanese è infatti quella di preparare la prossima stagione indirizzandola ad una politica di rinnovamento, che non vuol dire rifondazione: tantissime riconferme, quattro/cinque novità e spazio ai giovani".

L’idea principale per il nuovo corso è quella di sciogliere il nodo legato alla posizione di Davide Duchi, le parti si incontreranno lunedì. Se l’allenatore accetterà quello che l’area tecnica capitanata da Tornaboni intende mettere in pratica nella campagna di rafforzamento della squadra, di sicuro scatterà la classica stretta di mano che per i reggenti albiceleste vale più di una firma. Una cosa comunque è sicuro. L’area mercato metterà a disposizione di Duchi una rosa che con tutta probabilità non vedrà più protagonista tra i pali Carvajal, anche se è stato, e non a torto, ritenuto dalla critica uno dei migliori numeri “uno“ della categoria. Nell’identikit degli uomini mercato rientrano diversi profili: Francesco Mazzini che nella stagione appena conclusa ha difeso la porta del Canaletto, ma come indice di gradimento a difesa della porta medicea verrebbe dopo di Andrea Santini (Pontremolese) e di Mattia Gavellotti (Filattierese).

È chiaro che in questi giorni la Fivizzanese sta entrando prepotentemente sul mercato e si sta muovendo con attenzione su altri obiettivi ritenuti importanti. Tornaboni starebbe organizzandosi per portare un assalto deciso all’attaccante Giuseppe Bertucelli, ultima stagione al fresco neopromosso Montignoso, ma il diesse è già in movimento su altre due piste per agguantare Davide Petriccioli (Tarros), se la strada dovesse rivelarsi impercorribile, riallaccerebbe una trattativa lasciata in sospeso nella passata stagione che metteva al centro delle attenzioni Luca Micheli. Non sarà certo facile arrivare a questo obiettivo, soprattutto per l’assiduo corteggiamento del Mulazzo e del san Marco Avenza.