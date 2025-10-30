Fivizzanese rivitalizzata: "Una vittoria importante"

Una vittoria, la terza, prima lontano dalle mura amiche, tanti sorrisi, qualche volto ancora abbuio. Per la Fivizzanese dal derbissimo con il Romagnano arrivano tre punti pesanti, quarto posto in classifica condiviso con Mulazzo (punti 10), Capezzano e Montecarlo. Due circostanze di rilievo, due aspetti da sottolineare quando siamo appena alla sesta del campionato di Prima categoria. Esulta Fivizzano, le fanno coro i tifosi e l’ambiente, mediceo. "E’ una vittoria molto importante – spiega il ds Tornaboni – tre punti che serviranno quando faremo la conta finale".

Nel cassetto dei sogni della Fivizzanese, non dimentichiamolo, c’è l’obiettivo salvezza dopo aver fatto le giuste considerazioni che riflettono sulla campagna acquisti realizzata dall’uomo-mercato Tornaboni. La squadra naviga sui piani nobili della classifica con incredulità di tanti ma anche con un pizzico di orgoglio da parte di coloro che proposero un corso nuovo per il calcio Mediceo tra difficoltà e diffidenze di ogni genere. Per non essere fraintesi diciamo che la vittoria in casa del Romagnano, squadra esperta per il palcoscenico che fa del possesso palla la sua arma migliore, per Santini e compagni non è stato un monologo come il punteggio finale di 6-1 porta a pensare.

Una delle mosse vincenti messe sul sintetico del “Raffi“ da parte di mister Davide Duchi è stata quella di aver lavorato tutta la settimana sulla testa del parco giocatori a disposizione e soprattutto di disporre prospetti come Bocchia, Catola e Mosti che nel momento topico della partita hanno fatto la differenza con una semplicità disarmante.

La bravura di Duchi, in attesa di recuoperare gli infortunati, sta proprio nel modificare l’assetto, nel segno della continuità lievitativa destinata a formare un vero Gruppo dove qualcuno non si riconosce ancora.