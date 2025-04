Flaminia supera Sangiovannese 1-0: decisivo Ciganda a Civita Castellana

FLAMINIA1SANGIOVANNESE0

FLAMINIA (3-5-2): Nespola; Benedetti, Lisari (33’ st Zanchi), Penchini; Orlandi, Mattei (35’ st Fracassini), Casoli, Ricozzi, Sirbu (22’ st Malaccari)Tascini, Ciganda. A disp: Brusca, Massaccesi, Igini, Pigna, Celentano, Alagia. All. Nofri

SANGIOVANNESE (3-4-1-2): Patata; Della Spoletina, Fumanti, Santeramo; Bargellini (29’ st Lombardi), Foresta (1’ st Romanelli), Cenci, Arrighi; (8’ st Gianassi), Gaetani; Nieri, Rotondo (35’ st Bocci). A disp: Barberini, Chelli, Vietina, Pertici, Kodra. All. Deri

ARBITRO: Vittorio Umberto Branzoni di Mestre (Pier Guido Morsanuto di Portogruaro e Alex Scaldaferro di Vicenza)

Reti: 2’ st Ciganda (F)

Note: Spettatori 250 circa. Ammoniti: Della Spoletina, Mattei, Benedetti, Ciganda

CIVITA CASTELLANA - La Sangiovannese perde anche a Civita Castellana e a questo punto saranno decisivi gli ultimi 90 minuti per cercare di agguantare quantomeno i play out. 1-0 per il Flaminia, al termine di una gara dove il Marzocco non è mai stato seriamente pericoloso. Deri sceglie una formazione a trazione anteriore con tre attaccanti, come ha già sperimentato in quel di Ghivizzano con Gaetani a supporto di Nieri e Rotondo. Tra i locali una sola variazione sull’11 vittorioso nel turno pre-pasquale col Terranuova. Nel primo tempo sono i locali ad avere il netto predominio della partita, tre le nitide occasioni create: una punizione dell’ex aretino Benedetti che va fuori di pochissimo, un colpo di testa di Ciganda dove l’estremo azzurro Patata si supera come a una manciata di minuti dalla conclusione del primo tempo in un a tu per tu con Penchini. La Sangiovannese non perviene praticamente mai. A inizio ripresa i locali mettono a frutto la loro supremazia. Ciganda in bello stile, di destro, batte sul secondo palo l’estremo azzurro. Un quarto d’ora dopo il Flaminia potrebbe raddoppiare, sulla mezza rovesciata di Sirbu ancora Patata è decisivo. Gaetani, poco dopo, aggancerebbe il pareggio ma è pescato in fuorigioco. Giusto questa occasione e niente più, gli assalti finali non producono seri pericoli e la situazione per la Sangiovannese è quantomai drammatica.

Massimo Bagiardi