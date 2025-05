Floria: Stagione 2024/25 da Incorniciare per le Squadre Giovanili nelle Categorie Elite

Floria, una stagione da incorniciare con le squadre giovanili che hanno centrato gli obiettivi societari. Dopo lo scorso anno che ha visto la Floria raggiungere con merito tutte le massime categorie regionali giovanili, non era facile né scontato riuscire a confermarsi nell’anno calcististico 2024/25. Invece, quando ormai gli ultimi impegni di campionato sono alle spalle, le formazioni bianco azzurre hanno ottenuto tutte la permanenza nelle categorie Elite anche per la prossima stagione.

La Floria, guidata dal direttore generale Matteo Ermini, può portare avanti a testa alta il suo cammino e con lo sguardo già rivolto al futuro. "Sapevamo di avere di fronte delle sfide difficili - dice il ds Matteo Chiapponi - ma le abbiamo affrontate consapevoli delle qualità nelle nostre squadre. Ora l’asticella si alza ancora e stiamo lavorando senza sosta per costruire al meglio i gruppi per la prossima stagione. Professionalità, qualità e serietà devono sempre essere il nostro marchio per scendere in campo con l’obiettivo della vittoria, ma nel rispetto delle regole e per l’avversario e l’arbitro. Ringrazio la società, i ragazzi e le famiglie che sono al nostro fianco".

Chiapponi è affiancato dal direttore tecnico Lorenzo Pompili, che vuole confermare gran parte dello staff allenatori del settore giovanile che molto bene si sono comportati citando tra tutti Antonio Benevento.

L’attenzione del club del viale Malta al Campo di Marte viene rivolta in particolare modo anche alla Scuola Calcio. I responsabili sono Luca Vestrini e Federico Pettini che hanno visto crescere qualità e quantità in tutti i gruppi, grazie al lavoro di uno staff preparato, giovane e sempre supportato. Senza dimenticare la proficua collaborazione tecnica e gestionale con la Floriagafir del presidente Paolo Ricci e del direttore sportivo Francesco Fiorindi. Sul campo sportivo Grazzini è tempo di tornei. Oggi inizia il 1° Memorial Belardi per la categoria Allievi 2009. Domenica 11 pronto al via il Torneo Bartoloni Pietricci per i nati nel 2010. Già iniziati in un clima di festa i Tornei Bianchi e Grazzini per le categorie Pulcini.

Francesco Querusti