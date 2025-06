Floriagafir Bellariva: Promozione in Seconda Categoria con un Gruppo di Giovani Talenti

Floriagafir, il sogno continua. Dopo tre campionati vinti in tre anni, ecco la promozione in Seconda categoria al primo tentativo. La Floriagafir Bellariva del presidente Paolo Ricci vanta un gruppo di ragazzi veramente eccezionali. Seconda categoria raggiunta passando per i play off: superato il Vaglia in semifinale 2-0; poi pareggio 0-0 con il Rignano in finale (il pari basta in virtù della migliore posizione di classifica).

"Sembra una favola - afferma l’allenatore Francesco Fiorindi - essendo la squadra composta quasi interamente da ragazzi nati e cresciuti calcisticamente in casa Floria. Una formazione, la più giovane del girone, composta per la maggior parte da 2004 e 2005. Ben 10 sono stati titolari nella finale play off. Un gruppo che rimarrà nella storia del calcio fiorentino: solido, affiatato, valido, capace di superare i suoi stessi limiti grazie alla forza dell’amicizia e al piacere di stare insieme".

Inoltre Fiorindi tiene a precisare: "Ragazzi che ormai erano diventati troppo ‘vecchi’ per giocare ancora negli juniores e così, tutti insieme, ancora una volta, decidono di rimanere e riformare la prima squadra partendo dalla Terza. Questo grazie anche al ritorno di altri giocatori che erano stati negli anni precedenti sempre in Floria. Una squadra in gran parte di debuttanti nel ‘calcio dei grandi’, ma con ambizioni ed entusiasmo. Veramente bravi tutti, dalla società ai ragazzi e alle famiglie, ma i sogni non finiscono qui e sono quelli che rendono la vita affascinante e ricca di emozioni".

Francesco Querusti