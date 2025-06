FOCUS. Campagna abbonamenti, prezzi top secret

C’è grande attesa tra la tifoseria della Samb per l’inizio della campagna abbonamenti. Con ogni probabilità entro la prossima settimana si dovrebbe tenere la conferenza stampa di presentazione. Ad oggi slogan e prezziario sono top secret ma negli ultimi giorni si sono susseguiti gli incontri tra il presidente Massi ed i suoi collaboratori per arrivare alla quadra su tutto.

Comunque da ciò che trapela sembra che i prezzi possano accusare un lieve aumento rispetto alla Serie D per il fatto che ci saranno anche due gare in più al Riviera visto che il girone di C è composto da venti formazioni. Possibile anche un diritto di prelazione per i vecchi abbonati della curva nord che potranno confermare il posto dello scorso anno. Sarebbero previsti due giorni per esercitarlo, poi la Samb darà il via libera alla vendita. Confermate anche alcune agevolazioni per i tifosi come il pagamento a rate.

Inoltre nel corso della conferenza stampa saranno anche rese note le modalità per la sottoscrizione della fidelity card, la famosa tessera del tifoso, che permette ai possessori di partecipare alle trasferte della Samb. L’obiettivo del club del Riviera delle Palme è quello di superare quota 3823, gli abbonamenti sottoscritti nella passata stagione.

B.Mar.