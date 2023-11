Focus. Difesa ‘blindata’. Ballottaggio. Iacoponi-Lombardi

Fuori per infortunio e al momento anche fuori lista, è Tofanari l’unico uomo al quale oggi mister Troise dovrà rinunciare. Continua il periodo di abbondanza per il tecnico campano, ora anche in mezzo al campo. Anche se Delcarro e Marchesi sono ancora alla ricerca della condizione fisica migliore. Quindi, è facile che oggi Troise ritocchi pochissimo il suo Rimini rispetto a quello vincente dell’ultimo match in casa del Sestri Levante. Con qualche ballottaggio. Iacoponi potrebbe ancora una volta essere preferito a Lombardi in mezzo al campo in quel 4-3-3 che assomiglia più a un 4-4-2. In zona gol Cernigoi potrebbe essere preferito ancora a Capanni. Nessuna rivoluzione in difesa, per scelta e per necessità. Poche alternative per Troise davanti a Colombi. Sperando che da qui a Natale a nessuno non venga nemmeno un raffreddore.