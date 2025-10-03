Focus. La carica dei piccoli atleti. Tutti i nomi dei calciatori
Dopo il pareggio all’esordio sul campo del Pistoia Nord, per la Pistoiese Under 15 scatta l’ora del debutto casalingo. Nel...
Dopo il pareggio all’esordio sul campo del Pistoia Nord, per la Pistoiese Under 15 scatta l’ora del debutto casalingo. Nel fine settimana alle porte i giovani arancioni ospiteranno la Montagna Pistoiese, che nel primo turno di campionato ha usufruito del turno di riposo. Questa la rosa della formazione Giovanissimi A, impegnati nel campionato provinciale: Bonechi, Calamai, Capobianco, Carosella, Casciaro, Credi, Di Domenico, El Arkoubi, El Baqqali, Fedi, Gjushi, Iacoviello, Lombardi, Mennini, Paci, Pagliai, Panebianco, Pellegrini, Sala, Taglianetti e Venturi. Lo staff tecnico è invece composto dall’allenatore Riccardo Marmugi, dal preparatore dei portieri Sandro Valdiserri e dai dirigenti Luca Paci e Andrea Capobianco.
La squadra degli Under 14 sarà invece suddivisa in due gruppi, facenti parte di due gironi diversi. Nel girone A la Pistoiese ha pareggiato 2-2 conto la Virtus Comeana nel primo turno di campionato e questo weekend sarà ospite dell’Olimpia Quarrata.
Nel girone B invece al debutto stagionale è arrivata una sconfitta per 2-1 sul campo del Jolly Montemurlo, con gli arancioni che potranno riscattarsi ospitando la Virtus Montale. Questa la rosa completa dei Giovanissimi B: Bejaj, Bonaviri, Bruschi, Cajacuri, Calacal, Ciappei, Cojocea, Ejdhi, Fantozzi, Favi, Fedeli, Ferrari, Fioravanti, Giardina Correa, Gil Santos, Giuri, Guerrazzi, Innocenti, Lacinaj, Lattari, Magi, Manetti, Mangoni, Mariotti, Mazzinghi, Medha, Melani, Met Hasani, Osiesi, Pierallini, Pinna, Ruotolo, Scandale, Scott, Toma, Tuci, Tumminello e Vangelisti. A guidare il gruppo gli allenatori Lorenzo Cappellini e Mirko Lodovichi.
M.F.
Continua a leggere tutte le notizie di sport su