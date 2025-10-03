Focus. La carica dei piccoli atleti. Tutti i nomi dei calciatori

Dopo il pareggio all’esordio sul campo del Pistoia Nord, per la Pistoiese Under 15 scatta l’ora del debutto casalingo. Nel fine settimana alle porte i giovani arancioni ospiteranno la Montagna Pistoiese, che nel primo turno di campionato ha usufruito del turno di riposo. Questa la rosa della formazione Giovanissimi A, impegnati nel campionato provinciale: Bonechi, Calamai, Capobianco, Carosella, Casciaro, Credi, Di Domenico, El Arkoubi, El Baqqali, Fedi, Gjushi, Iacoviello, Lombardi, Mennini, Paci, Pagliai, Panebianco, Pellegrini, Sala, Taglianetti e Venturi. Lo staff tecnico è invece composto dall’allenatore Riccardo Marmugi, dal preparatore dei portieri Sandro Valdiserri e dai dirigenti Luca Paci e Andrea Capobianco.

La squadra degli Under 14 sarà invece suddivisa in due gruppi, facenti parte di due gironi diversi. Nel girone A la Pistoiese ha pareggiato 2-2 conto la Virtus Comeana nel primo turno di campionato e questo weekend sarà ospite dell’Olimpia Quarrata.

Nel girone B invece al debutto stagionale è arrivata una sconfitta per 2-1 sul campo del Jolly Montemurlo, con gli arancioni che potranno riscattarsi ospitando la Virtus Montale. Questa la rosa completa dei Giovanissimi B: Bejaj, Bonaviri, Bruschi, Cajacuri, Calacal, Ciappei, Cojocea, Ejdhi, Fantozzi, Favi, Fedeli, Ferrari, Fioravanti, Giardina Correa, Gil Santos, Giuri, Guerrazzi, Innocenti, Lacinaj, Lattari, Magi, Manetti, Mangoni, Mariotti, Mazzinghi, Medha, Melani, Met Hasani, Osiesi, Pierallini, Pinna, Ruotolo, Scandale, Scott, Toma, Tuci, Tumminello e Vangelisti. A guidare il gruppo gli allenatori Lorenzo Cappellini e Mirko Lodovichi.

M.F.