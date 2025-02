FOCUS. Non recuperano. Falbo e Semeraro. Out anche Vitali

Sarà ancora una volta Longobardi a prendersi cura della corsia mancina. Infatti, anche per la trasferta di Ferrara mister Buscè dovrà fare a meno di Semeraro e Falbo. I due mancini biancorossi sono gli unici assenti di giornata, quindi restano alte le possibilità di scelta per il tecnico del Rimini. In quasi tutte le zone del campo. In difesa Buscè potrebbe non toccare nulla rispetto ai novanta minuti di martedì in coppa contro il Trapani, mentre in mezzo al campo potrebbe ritrovare l’undici iniziale Malagrida, ma anche Fiorini. Senza dimenticare che pure Conti ormai sembra pronto per prendersi una maglia da titolare. In zona gol sicuramente ci sarà Parigi, mentre per un posto al suo fianco sono in tre a giocarsi un posto. A Ferrara potrebbe essere il turno di Gagliano, ma qualche chance ce l’ha anche l’ultimo arrivato Leonardi.