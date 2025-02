Focus. Rientra Megelaitis, c’è anche Falbo. Ai box Semeraro

Organico non ancora al completo, ma quasi. Al netto di qualche giocatore che, seppur rientrato nella lista dei convocati, ancora deve ritrovare la giusta condizione fisica. Così, dopo settimane di coperta cortissima, in difesa il Rimini torna a respirare. Perché a destra, nei tre davanti a Colombi, torna a piazzarsi Megelaitis che ha appena scontato un turno di squalifica. Al centro, considerando che Gorelli e De Vitis sono entrambi reduci da problemi fisici, potrebbe piazzarsi Bellodi con Lepri alla sua sinistra. Facile che Falbo parta dalla panchina e se così fosse a sinistra ci tornerebbe Longobardi. In mezzo al campo, con Garetto e Langella, mister Buscè potrebbe tornare a dare fiducia a Piccoli. In zona gol il solito ’dilemma’: due attaccanti (Parigi e Gagliano) o un attaccante e una seconda punta (Cioffi o Malagrida)?