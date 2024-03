Focus. Sala potrebbe prendere le redini del centrocampo

Non ci sono Marchesi e Oddi, ma questa volta neanche Cernigoi, fermato per un turno dal giudice sportivo. C’è abbondanza, ma l’impressione è che mister Troise sia pronto a tornare un po’ sui suoi passi rispetto alla gara contro il Sestri Levante. Gara che è ancora una ferita aperta. Colombi tornerà tra i pali, in difesa Lepri potrebbe affiancare Gorelli, Tofanari prendersi la corsia destra e Quacquarelli quella sinistra. Ma sugli esterni le certezze sono sempre poche. In mezzo al campo Troise potrebbe concedere un turno di riposo a Langella mettendo Sala in cabina di regia. Affiancato da Megelaitis e Garetto. Ma non è escluso vedere Delcarro dal primo minuto. Il suo peso potrebbe averlo la logica degli under. A centrocampo come in attacco. Dove sicuramente ci saranno Morra e Lamesta. Per l’altro posto il ballottaggio è perenne.