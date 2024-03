Focus. Sempre ai box. Pietrangeli, Gorelli al fianco di Gigli

Niente da fare per Pietrangeli. Il difensore ha bisogno ancora di qualche giorno di tempo per smaltire il problema muscolare e potrebbe dover saltare, oltre al match di oggi contro il Sestri Levante, anche quello di domenica in casa della Spal. E con lui anche Marchesi e Oddi. Salta il turno infrasettimanale anche Leoncini che, invece, si è fermato in extremis. Come in extremis è stato recuperato Sala, ma il centrocampista potrebbe partire comunque dalla panchina. Più di un ballottaggio per reparto per mister Troise che in difesa sceglie Gorelli al fianco di Gigli con qualche incertezza ancora per quel che riguarda i terzini. In mezzo al campo ballottaggio Delcarro-Garetto, mentre in zona gol è sempre vivo quello tra Malagrida e Cernigoi. Dovendo Troise fare i conti con il minutaggio (non indispensabile, ma evidentemente consigliato).