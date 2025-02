Focus. Si ferma Falbo, ancora ai box. Semeraro

È sempre emergenza sulla corsia mancina del Rimini, unico luogo che ancora si trova orfano dei suoi titolari. Falbo si è fermato ancora, dopo essersi appena buttato alle spalle un infortunio, e Semeraro è ancora stoppato dal mal di schiena. Quindi, presumibilmente, sarà ancora Longobardi a prendersi cura della fascia sinistra. Con Cinquegrano dall’altra parte. Più scelta, e quindi più ballottaggi al centro della difesa con Vitali che sarà confermato portiere di coppa. In mezzo al campo potrebbe rivedersi Garetto dal primo minuto, mentre in attacco potrebbe esserci spazio, magari non dal primo minuto, anche per l’ultimo arrivato Leonardi. Attacco che continuerà a essere capitanato da Parigi. Al suo fianco, invece, sono pronti a giocarsi un posto Ubaldi e Gagliano. Abbondanza, quindi, quasi ovunque ora per mister Buscè.