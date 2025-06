Foiano: Caposciutti e Piccirillo per rilanciare la squadra in Promozione

AREZZODirettore sportivo e allenatore. In nemmeno 24 ore ecco arrivare l’ufficialità in casa Foiano di due pedine basilari per programmare la nuova stagione in Promozione, dopo la retrocessione, e provare a tornare subito protagonisti. Dalla Fratticciola ecco tra le fila amaranto Spinello Caposciutti che andrà a ricoprire il ruolo di collaboratore del direttore sportivo Michele Bruschi, con particolare attenzione alla prima squadra e alla formazione Juniores. Sul fronte allenatore sciolte le riserve su Giovanni Piccirillo (nella foto). Sarà lui a guidare i foianesi in panchina dopo le buone prove fornite sulla panchina della Poliziana. Intanto la Sansovino dopo aver preso Primiera em esso nel mirino Bega, altro perno del Terranova Traiana, è vicina a chiudere per Tommaso Artini. Classe 2001, mancino, terzino o centrale, nelle ultime due stagioni ha militato in Serie D con il Montevarchi. Due acquisti per il Marciano Cesa Valdichiana di mister Botti. Si tratta di Mor Ba Diakhate, centrocampista proveniente dalla juniores dell’Alberoro e Angelo Genito, difensore classe 2002 ex Badia Agnano. Ufficializzato il passaggio di Nicola Fabianelli, nell’ultima stagione al Marciano Cesa Valdichiana, al Bettolle. Per il Casentino Academy invece arriva Lorenzo Fabrizi, giocatore con trascorsi tra le fila di Pratovecchio e Bibbiena.Matteo Marzotti