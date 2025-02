Foiano cerca conferme. Le altre sfide delle aretine

Fare tesoro del successo ottenuto contro la Sinalunghese al cospetto di un avversario che punta al secondo posto. Ecco la missione del Foiano di Santoni che riparte dalla trasferta in casa dei fiorentini, neopromossi e tra le migliori formazioni del girone, per provare ad avvicinare la zona salvezza. Per gli amaranto un pomeriggio in cui servirà l’impresa per puntare a muovere almeno la classifica e non perdere terreno dalla prima rivale, l’Antella, che ha un vantaggio di due lunghezze.

La Castiglionese intanto sarà di scena a Monterchi in attesa degli ultimi dettagli per mettere a punto il Faralli. Ma più che il terreno di gioco a interessare i viola è quel digiuno dai tre punti che mai va avanti da prima di Natale, per l’esattezza da nove giornate, e che Zacchei vorrebbe tanto spezzare soprattutto perchè la classifica vede ancora i viola in lotta per il secondo posto ma al tempo stesso sentono il fiato sul collo delle inseguitrici.

Per la Baldaccio Bruni appuntamento fuori casa. I biancoverdi di Mario Palazzi dopo Colligiana e Scandicci avranno un esame in casa della Lastrigiana. Scontro diretto in chiave playoff tra due formazioni che vedono il quinto posto lontano rispettivamente un punto (la Lastrigiana) e due lunghezze (la Baldaccio).

In programma anche Grassina-Signa, Scandicci-Valentino Mazzola, Sinalunghese-Rondinella Marzocco oltre a Asta-Lanciotto.

Matteo Marzotti