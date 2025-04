Foiano e Monte San Savino: Cambiamenti in Panchina e Nuove Strategie per la Promozione

La notizia era nell’aria e nelle ultime ore ha trovato conferma. Il Foiano, retrocesso dall’Eccellenza in Promozione, volta pagina. Nelle ultime ore si sono consumati gli addii del tecnico Santoni, promosso dalla Juniores alla prima squadra dopo l’esonero di Argilli, e del direttore sportivo Alessandro Bacci. Gli amaranto si preparano quindi a ricostruire organigramma e rosa per cercare di risalire quanto prima nel massimo torneo regionale per i dilettanti.

Nella vicina Monte San Savino dopo la conferma, più che scontata, di Chini in panchina adesso l’attenzione si concentra sull’allestimento della rosa che potrebbe registrare varie partenze e quindi arrivi.

In Prima categoria momento di riflessione a Tegoleto dove il tecnico Bracciali sembra in procinto di poter passare la mano, di certo invece Iacomoni - subentrato a metà stagione alla guida dell’Arezzo Football Academy - dopo la salvezza raggiunta ha tutte le carte in regola per restare.

A Spoiano nonostante la retrocessione potrebbe restare Bernardini che ha preso il patentino a stagione in corso.

L’Arno Castiglioni Laterina invece saluta il tecnico Vinerbi, mentre in casa Olomponte si valuta una promozione interna per sostituire Nofri.