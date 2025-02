Foiano già bloccato nella corsa salvezza

Affrico1Nuova Foiano0

Affrico: Burzagli, Stella, Benvenuti, Riccioni, Longo, Rocchini, Bertelli, Sborgi, Russo, Papini, Tacconi. A disp.: Virgili, Vaccari, Banchelli, Tamburini, Bianchi, Petrini, Centrone, Morelli, Mecocci. All.: Villagatti.

Foiano: Lombardini, Nannoni, Bennati, De Pellegrin, Papa, Costantini, Baroni, Mostacci, Ferretti, Verdelli, Del Gaudio. A disp.: Bollella, Simi, Lombardi, Bonadonna, Marraccini, De Luca, Di Gregorio, Bux, Doka. All.: Santoni.

Arbitro: Bulletti di Pistoia.

Note: rete di 33’st Centron (R)

FIRENZE - Non era certo una partita facile, quella in trasferta in casa della terza in classifica del Girone B Affrico (a quota 38 punti). Ma la Nuova Foiano reduce dal successo con la Sinalunghese del turno scorso sperava di potersela giocare e si trova invece a fare i conti con un terzultimo posto ancora a rischio e la necessità di agguantare i tre punti al più presto.

La vittoria su rigore dell’Affrico arriva al 33’ del secondo tempo: un fallo ai danni di Centrone che porta lo stesso attaccante a realizzare dal dischetto la rete del successo. Basta un solo gol di scarto per superare i gli ospiti, che meritano però un elogio perché nella ripresa ha fatto sudare molto la squadra di Villagatti.

Foiano, fermo a 21 punti, domenica 23 ospiterà allo Stadio dei Pini un’altra squadra ostica, lo Sport Club Asta: per Verdelli e compagni l’unico risultato utile però è uno solo.