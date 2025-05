Foiano in Promozione: Giovanni Piccirillo vicino alla panchina amaranto

AREZZOSi muove il mercato del Foiano che sceso in Promozione sembra aver individuato il nome a cui affidare la panchina della prima squadra. Il club amaranto segue con interesse Giovanni Piccirillo, reduce dalla promozione categoria alla guida della Poliziana, pronto ad intraprednere questa avventura con Andrea Razzoli. Le parti secondo i beninformati sarebbero vicine e nei prossimi giorni sono attese novità. Ad Alberoro dopo la conferma di Franchi in panchina arriva anche quella deigli uomini mercato, ovvero di Tonioni e Peruzzi. Nel frattempo il Bibbiena dopo la conferma di Rubechini e quella di Falsini ha trovato l’accordo con Jacopo Barbagli (nella foto), alla la terza stagione consecutiva con i rossoblù, ed il centrocampista Fabio Agostini.Il Lucignano punta sulla continuità confermando l’attaccante Marco Gironi, il difensore Alessandro Sereni e il centrocampista Antonio Tavanti oltre a Magnanensi.A Stia è già iniziato il nuovo corso con Forciniti in panchina che potrà contare anche nella prossima stagione su elementi come Vuturo, Andreini, Vangelisti, Bellingheri, Tizzano, Goretti e Puccini. Mohamed Ezzarouali invece è vicino al Valdichiana dopo l’esperienza con il Bucine.A breve è attesa la fumata bianca.Matteo Marzotti