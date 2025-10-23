Foiano ko, serve la svolta

FOIANO

Con due reti il Pontassieve si è preso il recupero di campionato in casa del Foiano. Gli amaranto di Piccirillo avevano chiesto e ottenuto il rinvio della partita in programma domenica scorsa per la prematura scomparsa di Lorenzo Liberatori, dirigente della società amaranto.

Nel recupero di campionato il Foiano prima del calcio di inizio lo ha ricordato con una foto di gruppo e un cartello con scritto "Ciao Lori, grazie di tutto". In campo la vittoria è andata al Pontassieve di Maurizio Bonini che ha potuto espugnare lo stadio dei Pini grazie alle reti di Del Zotto e Minischetti.

Con questi tre punti il Pontassieve sale a quota otto punti in classifica vedendo l’ultimo posto del trenino playoff lontano una sola lunghezza, mentre la zona calda vede impegnato il Foiano con i suoi sei punti al terzultimo posto.

La classifica però è cortissima e in soli tre punti si passa dai playout ai playoff e questo basta a descrivere quanto sia incerto il campionato di Promozione soprattutto nel girone C.

Guardando al prossimo turno il Foiano scenderà in campo sabato prossimo alle 15.30 in casa dell’Acquaviva, terza in classifica, a due punti dalla vetta, in quello che sarà un altro esame di maturità per la formazione amaranto fin qui legata soprattutto al pareggio.

Nel frattempo in Prima categoria è andata in scena una sorta di rivoluzione a Bibbiena. La società rossoblù ha ufficializzato la separazione dal direttore sportivo Alessandro Casini e dal tecnico Simone Bazzarini.

Salutano anche il vice Massimiliano Amatucci oltre al preparatore atletico Giulio Beoni. La squadra è stata affidata a Stefano Rubechini (ex Arezzo e non solo) nella veste di allenatore-giocatore.

A proposito di avvicendamenti in panchina, in Seconda categoria, il Rassina ha comunicato l’esonero di Carlo Squillantini mentre il Pestello si è separato da Fabrizio Bronzi.

Il Rassina con cinque punti è appena sopra la zona calda della classifica nel girone I dove è inserito anche il Pestello, penultimo con tre punti all’attivo dopo cinque giornate di campionato. Nelle prossime ore sono attesi i nomi dei successori sulle rispettive panchine.

Matteo Marzotti