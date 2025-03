Foiano, per Verdelli e compagni vietato fallirea. Contro Signa serve lo strappo dai fanalini di coda

Sarà il Foiano ad inaugurare questo turno di Eccellenza. La squadra di Santoni scenderà in campo infatti questo pomeriggio alle 14.30, come da tradizione, per evitare la concomitanza con l’uscita dei carri del carnevale. Inutile sottolineare ancora una volta quanto e come sia importante la posta in palio in casa amaranto. Verdelli e compagni vantano ad oggi 21 punti, uno solo in più della Fortis Juventus e tre rispetto al fanalino di coda Sinalunghese, due squadre che si affronteranno tra l’altro domani in una sorta di spareggio anticipato. Ecco spiegato perchè la sfida di oggi contro il Signa diventa una di quelle partite dove è vietato fallire. Gli ospiti con i loro 32 punti sono impegnati nella colonna di destra della classifica ma potrebbero compiere, in caso di vittoria, un bel balzo in avanti aspettando poi i risultati dagli altri campi. Santoni non può permettersi indugi. Serve fare punti oggi al Foiano per tenersi lontano da acque ancor più pericolose e agitate e soprattutto per tornare a dovere una classifica che è davvero corta in zona playout e dove tutto può cambiare nell’arco di 90’. Attesa una buona affluenza di pubblico per spingere i ragazzi in amaranto verso un risultato positivo.

Mattero Marzotti