Foiano punito e sfortunato. Zacchei cade con i blues

NUOVA FOIANO

0

SCANDICCI

2

FOIANO: Vassallo B., Bux (46’ Nannoni), Tenti, Cacioppini, Fanetti, Bennati, Berneschi (76’ Mazzi), Verdelli (81’ Ferretti), Betti, Biagi (76’Morasca), Manchia (46’ Baccani). All.: Zacchei.

SCANDICCI: Masini, Frascadore (69’ Lastrucci), Dodaro (69’ Dodaro), Sinisgallo, Menini, La Rosa, Meucci (87’ Alfani), Cito, Del Pela (78’ Vezzi), Corsi, Grillo (81’Cenni) . All.: Ventrice.

Arbitro: Di Giuseppe di Frosinone.

Marcatori: 26’ Meucci, 72’ La Rosa.

Note: terreno allentato, spettatori 200. Angoli: 6-3. Ammoniti: La Rosa, Meucci.

FOIANO – Lo Scandicci si impone allo Stadio Dei Pini, con il punteggio di 2-0 su un Foiano impreciso in zona gol e poco attento sulle palle inattive. Le due squadre si presentano con uno speculare 3-5-2. Al 18’ Cacioppini su calcio d’angolo di Biagi colpisce di testa con la palla che si perde di poco a lato. Poco dopo è ancora Cacioppini con un tiro da fuori area a far sussultare il pubblico di fede amaranto, ma anche in questa occasione il centrocampista è sfortunato e il suo tiro finisce di poco fuori. Lo Scandicci colpisce alla prima vera occasione: al 26’ Meucci finalizza un angolo di Grilli e batte un incolpevole Vassallo. Il Foiano accusa il colpo e potrebbe capitolare ancora al 39’ quando Del Pela si libera in area e calciare a botta sicura, ma trova Bennati prodigioso a chiudere in scivolata. Nel secondo tempo Zacchei prova a dare una scossa ai suoi ragazzi. Gli amaranto sono più vivaci grazie anche alla spinta di Baccani a destra e Berneschi a sinistra, ma lo Scandicci si chiude bene e non concede occasioni ai padroni di casa. Al 72’ i fiorentini trovano la rete con un gol fotocopia del primo: questa volta è La Rosa bravo a staccare di testa e battere per la seconda volta Vassallo.

I padroni di casa hanno l’occasione per riaprire la partita al 75’, ma su angolo di Baccani, Bennati dall’area piccola colpisce male di testa. Il Foiano non si arrende ci prova ancora all’85’, con il duo Tenti e Cacioppini. Il capitano amaranto dopo un bello slalom va sul fondo e serve dalla sinistra Cacioppini, il quale colpisce a botta sicura, ma trova un Masini reattivo nel deviare la palla. Per il Foiano si allunga il digiuno di vittorie interne (l’ultima il 22 ottobre scorso) con il quinto posto che resta, per adesso, lontano un solo punto.