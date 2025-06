Foiano rinforza l'attacco con Guerrini e conferma Bonadonna per la Promozione

AREZZO

Il Foiano pesca ancora dalla Poliziana. Gli amaranto, impegnati nel prossimo campionato di Promozione, hanno di fatto chiuso l’accordo con l’attaccante classe 2003 Gabriele Guerrini che andrà a rinforzare il reparto offensivo. Confermato poi il centrocampista classe 2006 Lapo Bonadonna. Nell’ultima stagione è stato anche convocato nella rappresentativa Toscana under 19. Su Tenti, che ha salutato il Foiano, resta vigile la Castiglionese ma la concorrenza del Montagnano si fa sentire. Da capire quale dei due club alla fine riuscirà a spuntarla a meno che non arrivino ulteriori sorprese su questo fronte per un calciatore tra i più apprezzati e inseguiti. Si separano le strade dell’Alberoro e di Mikele Jaupaj.

Il centrocampista ha salutato i rossoblù ed ha già trovato l’accordo con l’Ambra. Il Lucignano ha un nuovo portiere. Gli amaranto si sonoclasse 2005 Samuele Marzani, nell’ultima stagione al Tegoleto. Si muove anche la Castelnuovese che ha raggiunto l’intesa per la prosecuzione del rapporto con i fantasisti Alex Lanzi (1997) e Pietro Zamboni (2001). Resteranno in amaranto anche Matteo Di Mella (2001) e Tommaso Occhiolini (2003), due attaccanti importanti nello scacchiere dei valdarnesi.

Il Badia Agnano ha ufficializzato l’arrivo del difensore classe 2003 Pietro Pepi, nell’ultima stagione al Vaggio Piandiscó, mentre per il reparto offensivo ha trovato l’intesa con Elia Fibbi ex Castelnuovese ed Atletico Levane Leona.

Innesto di esperienza per il Terontola che ha definito l’arrivo del difensore classe 2001 Francesco Meoni dalla Sinalunghese.

Un centrale che in Ha militato in Eccellenza e serie D con i rossoblu e ha avuto un esperienza anche alla Castiglionese. Luigino Raiola ha detto sì alla Fortis Arezzo. Per il centrocampista è un ritorno in maglia Fortis, dopo un anno trascorso a Pieve al Toppo. Il Valdichiana ha presentato Filippo Agostini, proveniente dall’Arezzo Football Academy.

Matteo Marzotti