Foiano vince e tira il fiato . Baroni sigilla la vittoria

Foiano 2 SINALUNGHESE 0

FOIANO (4-3-3): Lombardini, Nannoni (90’ Doka), De Pellegrin, Lombardi, Papa, Verdelli, Cacioppini, Tenti, Baroni (72’ Costantini), Ferretti (78’ Di Gregorio), Del Gaudio (63’ Mostacci). All. Marco Santoni.

SINALUNGHESE (4-3-1-2): Marini, Ferrante, Corsetti, Elias Celli, Meoni (54’ Redi), Salvestroni, Palacio Almiron, Landi (54’ Dei), Bucaletti (75’ Tacchini), Stefanazzi, Dieme (68’ Bardelli). All. Andrea Benedetti.

Arbitro: Filippi di Rossano Calabro.Reti: 32’ Verdelli rig., 60’ Baroni.Note: Recupero: 4’+4’. Angoli 1-6. Ammoniti: Del Gaudio, Cacioppini. Espulsi: Ferrante, Tenti.

FOIANO - Tre punti fondamentali quelli ottenuti dal Foiano nel derby della Valdichiana, conquistati ai danni della Sinalunghese nell’anticipo della 22esima giornata del campionato di Eccellenza. Alla fine i ragazzi di Santoni tornano al successo nella partita più delicata di questo 2025 (almeno fin qui), nello scontro diretto contro i rossoblù dell’ex Benedetti con i quali alla vigilia condividevano il penultimo posto in classifica. La partenza è contratta da entrambe le parti complice l’importanza della posta in palio. Si sblocca attorno al 30’ quando Ferretti conquista palla in area e viene atterrato da Elias Celli. L’arbitro non ha dubbi nell’indicare il dischetto, mentre nessuno protesta tra le fila della Sinalunghese. Verdelli mette la palla nell’angolino basso, dove Marini non può arrivare. Il Foiano prende coraggio, sfiora prima dell’intervallo il raddoppio con Baroni ma Marini è bravo a dirgli di no. Si va quindi al riposo con il Foiano in vantaggio per uno a zero.

La ripresa si apre con la Sinalunghese che vorrebbe reagire ma ecco che il Foiano non perdona e raddoppia alla prima occasione. Il cronometro indica il minuto numero 60’ quando Baroni sfrutta una incertezza difensiva ospite superando con un pregevole pallonetto l’estremo difensore della formazione di Benedetti. Il 2-0 è una autentica mazzata per i rossoblù che accusano il colpo. Il Foiano regge l’urto, amministra e al triplice fischio festeggia una vittoria che vale tantissimo andando a spezzare il digiuno dai tre punti che durava da ben nove turni. Adesso la classifica resta pur sempre precaria ma questa vittoria ha permesso di allungare anche sull’ultimo posto, distante quattro punti.

Matteo Marzotti