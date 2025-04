Folgore Castelraimondo trionfa nella Coppa Marche Prima Categoria

È festa in casa Folgore Castelraimondo per la vittoria della Coppa Marche Prima categoria colta nella finale disputata a Chiesanuova. La squadra allenata da Angelo Ortolani ha centrato l’obiettivo battendo ai rigori la Cameranese al termine di una gara ben disputata dalle squadre. Da segnalare l’intervento di Tafa che nel primo tempo ha neutralizzato il rigore a favore degli ospiti, nella ripresa la Folgore fa bene ma non riesce a concretizzare alcune ghiotte occasioni. Ai rigori il portiere Tafa è ancora protagonista neutralizzando un paio di penalty. "La conquista della Coppa – dice l’allenatore Ortolani – è importante per la società che non era mai arrivata a disputare la finale di questa manifestazione. Questo successo è poi rilevante perché dà punteggio in caso di ripescaggio". La Folgore è terza nel girone C di Prima categoria e si prepara a disputare i playoff, ma adesso deve prepararsi per le ultime due gare quando riceverà la visita di Real Elpidiense e infine giocherà a casa della Belfortese. "La vittoria della Coppa – aggiunge Ortolani – ci carica in vista delle ultime gare e soprattutto per il finale di stagione". Il presidente Stefano Fattinnanzi è molto soddisfatto. "Noi – dice il numero uno del club – non abbiamo mai raggiunto un simile traguardo e averlo tagliato dà morale in vista delle prossime partite". La squadra in Coppa ha fatto un bel percorso. "CI abbiamo creduto e per arrivare a questo punto sono stati compiuti grandi sforzi da parte di tutti". È una Folgore Castelraimondo che da un certo momento ha iniziato a tenere una marcia sostenuta. "A mano a mano – spiega il presidente – i ragazzi hanno preso consapevolezza delle proprie capacità e forza, si vede in campo e fuori un gran bel gruppo".

La Folgore Castelraimondo si è schiarata con questa formazione: Tafa, Sparvoli (75’ Binanti), Fede, Lori S. (69’ Lori G.), Lispi, Carletti Orsini, Girolamini, Chioccolini (78’ Mancini), Montecchia (62’ Dashi), Romoli, Bisbocci. A disposizione: Zallocco, Micheli, Nardini, Rossi, Buldorini.