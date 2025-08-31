Folgore e Leon in Coppa: "Ecco il banco di prova"

A una settimana dall’inizio del campionato di Serie D, arriva la seconda domenica di Coppa Italia con le partite del primo turno dove entreranno in gioco le aventi diritto al termine della scorsa stagione (quelle meglio piazzate in campionato) tra cui la Folgore Caratese che dopo una brillante pre-season è attesa questo pomeriggio dalla prima partita vera dell’anno contro la Pro Sesto. Un incrocio sempre molto sentito da ambo le parti a cui però assisteremo solo in Coppa Italia visto che gli azzurri di Carate sono stati inseriti nel girone B mentre i milanesi sono finiti nel girone D con le emiliane e le toscane. Quindi una bella occasione di confronto a viso aperto come ha confermato mister Belmonte ieri nella conferenza stampa dopo la rifinitura. "Finalmente si comincia e subito con un banco di prova importante al cospetto di una squadra forte e con una identità ben definita. Le sensazioni in generale sono positive perché la squadra è cresciuta giorno dopo giorno, amichevole dopo amichevole. Cose ancora da correggere ci sono, ma poche". In bella mostra oggi anche le nuove divise 2025/26. Nell’ultima amichevole la Pro Sesto ha pareggiato 1-1 contro l’Arconatese. Allo Sportitalia Village arbitra Scalvi di Lodi. Passando alla sponda Leon, mister Matteo Vullo presentando il turno preliminare contro il Sangiuliano di sette giorni fa si augurò una vittoria anche e soprattutto per guadagnarsi la possibilità di disputare un’altra gara ufficiale prima del campionato. I suoi giocatori lo hanno accontentato e questo pomeriggio alle 16 si torna alla Leon Arena per il match contro il Sant’Angelo Lodigiano. Sarà una partita speciale per il grande ex Andrea Vassallo che la stagione scorsa ha trascinato la Leon in D per poi accordarsi con i lodigiani. Arbitra Gambirasio di Bergamo. Per gli orange c’è all’orizzonte il grande esordio in campionato contro il Milan Futuro; prima, giovedì sera, la presentazione ufficiale.

Come previsto da regolamento sono previsti i calci di rigore in caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari. A partire dal prossimo turno (trentaduesimi, si gioca l’8 ottobre) il torneo proseguirà secondo il percorso stabilito dal tabellone principale.