Folgore, si entra nel vivo. Missione a casa Fanfulla

Per simulare le condizioni della partita di oggi a Lodi alla “Dossenina“ dove, si narra, il terreno di gioco sia tutt’altro che perfetto, la Folgore Caratese ha effettuato gli ultimi allenamenti, inclusa la rifinitura di ieri mattina, sul manto erboso, anch’esso non idilliaco del “XXV Aprile“.

Stessa situazione – di campo – avvenne un paio di settimane fa a Sant’Angelo da cui gli azzurri tornarono in Brianza con un pareggio. Ma adesso i pareggi non bastano più se si vuole andare ad agguantare la capolista Ospitaletto, ma soprattutto restare in scia e perdere meno terreno possibile in vista delle prossime due gare, casalinghe, prima contro il Desenzano e poi, dopo la pausa, contro la regina del torneo (oggi impegnata proprio a Sant’Angelo). Entriamo nel vivo del campionato e la Folgore ha tutte le carte in regola per provare a dire la sua. Quindi non si lascia nulla al caso, ci si allena anche nel fango se possibile, perché in D, si sa, conta solo il primo posto e nulla i playoff.

Rientra dalla squalifica capitan Arpino, gli lascerà il posto Cadili squalificato. Carobbio torna sulle condizioni del manto che troverà oggi. "Abbiamo adottato questa soluzione in allenamento per adattarci meglio durante i 90 minuti, ma questo non deve diventare un alibi, non deve condizionarci. Noi dobbiamo fare la nostra partita con il solito atteggiamento e la solita fame, si gioca sempre e comunque a calcio e non ad un altro sport. Il clima è buono, ma guai a rilassarci".

Arbitra Stanzani di Bologna. Calcio d’inizio alle 14.30. Diretta sui canali di Sportitalia.