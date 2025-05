Foligno Calcio-Cerqueto: Sfida Decisiva per la Promozione in Eccellenza

FOLIGNO – Si gioca Foligno Calcio–Cerqueto, partita che la scorsa settimana sembrava destinata a consacrare il ritorno dei falchetti nel campionato di Eccellenza, poi rinviata causa il punto di penalizzazione che il Tribunale Federale Territoriale aveva tolto al sodalizio biancazzurro. Oggi gli uomini di Michele Proietti ritornano in campo decisi a vincere per giocarsi l’eventuale spareggio con il San Venanzo, che attende il Petrignano. Come affronterà il Foligno l’impegno odierno con il Cerqueto? "Ho la certezza che il Foligno – dice Proietti – scenderà in campo con la testa sgombra dopo. Abbiamo accusato il colpo, ma ho la sensazione che la squadra è riuscita ha resettare il tutto, per cui dai ragazzi mi aspetto una prestazione di livello, una risposta convincente, per conquistare i tre punti e arrivare a giocarsi tutto allo spareggio – promozione. Non abbiamo alternative, ho fiducia dei ragazzi pronti ad una sfida per riprendersi ciò che gli è stato tolto causa il punto di penalizzazione. Questa è la mia considerazione – ha concluso il tecnico dei falchetti – convinto che questo campionato rimarrà macchiato da questo episodio". Eventuale spareggio Foligno – San Venanzo che si disputerà in campo neutro a Gubbio domenica 18 maggio in notturna alle ore 20.30. Foligno che si presenterà al confronto odierno con il Cerqueto con tutti gli uomini a disposizione. Falchetti che all’Angelo Luzzi di Gualdo Tadino, fischio di inizio ore 16.45, avranno al loro fianco il popolo dei tifosi.