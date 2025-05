Foligno e Spoleto si sfidano per l'ultimo posto in Eccellenza

FOLIGNO – L’Inferno o il Paradiso. È lo slogan dello spareggio tra il Foligno e lo Spoleto che oggi (fischio d’inizio ore 16.15) proveranno a superarsi per salire sull’ultimo treno destinazione campionato regionale di Eccellenza. Una sfida ma anche un super derby. L’obiettivo è sfuggito sul filo di lana al Foligno, la squadra che virtualmente aveva già vinto ma, causa il punto di penalizzazione, è stata obbligata a giocarsi e poi perdere lo spareggio con il San Venanzo. Opportunità, che, invece, adesso ritrova lo Spoleto (terzo classificato) che arriva al Blasone pronto per provare a fare lo sgambetto ai falchetti. Spareggio che conserva ancora parte del fascino del passato, con le opposte tifoserie che grazie alle proprie coreografie consentiranno al Blasone di assumere un accattivante colpo d’occhio.

"Smaltita orma la ruggine, la rabbia che aveva caratterizzato la vigilia dello spareggio con il San Venanzo – ha spiegato Leonardo Agostini, capitano dei falchetti – con lo Spoleto sarà un’altra partita. Un confronto con una squadra che merita rispetto, l’unica che in campionato non siamo riusciti a battere. In settimana siamo riusciti a ricaricare le batterie, decisi a disputare una prestazione di livello e per regalare ai nostri meravigliosi tifosi qualcosa di straordinario. Un premio che meritano per averci accompagnato anche lontano dal Blasone e per essere riusciti a riportare tanta gente allo stadio".

"Siamo consapevoli delle difficoltà che ci aspettano, al cospetto del Foligno, la migliore squadra che meritatamente il campionato l’aveva già vinto – è il commento del capitano biancorosso Lorenzo Colarieti – ma adesso abbiamo questa opportunità per arrivare in Eccellenza, motivo per cui arriviamo al Blasone per giocarci e provare a vincere questa finale. Tutto questo augurandoci di vedere il Blasone delle grandi occasioni, una bella partita tra due collettivi di spessore ma tutto all’insegna della correttezza in campo e sugli spalti. Un pronostico? Difficile ipotizzare il risultato finale".

Spoleto che per la partita di oggi ha preparato casacche bianche e rosse con scritta "Forza Spoleto".

Foligno : Cunzi, Sorbelli, Mattia, Santoni, Giannò, Valentini, Agostini, Nissim, Cavitolo, Bacchi, Urbanelli.

Spoleto : Antonini, Scaramuccia, Piantoni, Annibaldi, Lucentini, Colarieti, Fabbris, Mariani, Kola, Piancatelli, Donati.

Carlo Luccioni