Foligno penalizzato di un punto in Promozione per vertenza con ex tecnico

FOLIGNO – Una notizia che ha dell’incredibile. Cerqueto-Foligno e San Venanzo-Petrignano non si disputeranno e sono state rinviate a data da destinarsi. Non solo. Il Foligno è stato penalizzato di un punto e adesso è appaiato in vetta al girone B di Promozione proprio con il San Venanzo a quota 69. Tutto legato al mancato pagamento, da parte della società, nei tempi previsti della vertenza presentata dall’ex tecnico Andrea Bobbi. Vertenza presentata al Foligno calcio, via pec, il 3 dicembre 2024. La società avrebbe dovuto provvedere al pagamento della somma di 7.150 euro a Bobbi. Cosa mai avvenuta fino ad oggi quando la società, stando a quanto si legge nel comunicato ufficiale, ha provveduto al pagamento di 7.050 euro. Circostanza però che non ha evitato al Foligno il punto di penalizzazione, da scontarsi nel campionato in corso, e 600 euro di ammenda alla società, con rinvio delle due partite per consentire al Foligno un eventuale ricorso.

"Esaminati gli atti e udite le parti, il Tribunale Federale Territoriale ritiene che le contestazioni formulate dalla Procura Federale alla società Foligno Calcio SSD ARL appaiono fondate, e provate per tabulas sulla scorta della documentazione in atti e in particolare del lodo arbitrale irrituale sulla vertenza n. 2425.46 del 3.12.2024 ritualmente notificato alla società, con pec del 4.12.2024, rimasta poi inadempiente nel pagamento. In particolare la società, ha omesso di provvedere, nel termine di trenta giorni dalla notifica del suindicato provvedimento, al pagamento in favore dell’allenatore sig. Andrea Bobbi della somma di €.7.150,00, oltre interessi come statuito nel lodo arbitrale. Devesi ritenere quindi provata l’incolpazione per la società deferita. Questo Tribunale Federale, in merito all’effettuato bonifico per la somma di €. 7.050,00 (peraltro per una somma inferiore a quella prevista dal lodo arbitrale pari ad €.7.150,00) rileva Il pagamento è indubbiamente tardivo e l’incombenza odierna sarà eventualmente necessaria solo per l’iscrizione al prossimo campionato".