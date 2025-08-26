Folla al Prato domenica sera per la presentazione ufficiale della squadra e delle nuove maglie. Si è parlato anche dei lavori allo stadio. L’abbraccio dei tifosi a tutto il gruppo di Bucchi

di Luca Amorosi

Mancava solo la presentazione di squadra e maglie per ritenere del tutto iniziata la nuova stagione dell’. Tanti tifosi sono accorsi al Prato, domenica sera, per l’evento in programma dalle ore 21. In avvio, è intervenuta la vicesindaco Lucia Tanti, che ha sottolineato la vicinanza dell’amministrazione alle sorti della squadra e confermato i buoni rapporti con la proprietà per procedere al progetto stadio. Dopodiché, è iniziata la passerella di tutte le formazioni del vivaio, dalla scuola calcio fino alla Primavera di Bricca, ex calciatore amaranto che i tifosi non hanno dimenticato di omaggiare. Il momento più atteso, però, era la presentazione della prima squadra: prima di chiamare sul palco, a uno a uno, tutti i componenti della rosa, sono intervenuti il direttore sportivo Cutolo e l’allenatore Bucchi. "Ambiamo a qualcosa di importante – ha detto il direttore – e la squadra è stata allestita di conseguenza". Il tecnico invece ha fatto un plauso ai tifosi: "Il saluto dopo l’uscita dai playoff è stato il vero inizio di questo nuovo progetto e vi ringrazio per la presenza in massa già in questi primi impegni ufficiali". Tifosi che, mentre risuonava l’inno, hanno esposto uno striscione eloquente: "Per e la sua gloria sangue, sudore e vittoria". Non potevano mancare il presidente Guglielmo Manzo e la vicepresidente Francesca Manzo. Il numero uno del club si è espresso così. "Faremo di tutto per regalare ai tifosi delle emozioni forti e di lottare fino alla fine per un obiettivo ambizioso. La società si è strutturata – ha precisato – è sana, con uno staff e dei giocatori importanti e abbiamo un aiuto notevole dalla città grazie agli sponsor". Poi ha commentato una vicenda che sta a cuore all’intera città, lo stadio: "Ci siamo quasi: nel prossimo mese depositeremo gli ultimi documenti che servono al Comune per darci l’ultima autorizzazione". Una situazione confermata dall’assessore allo sport Federico Scapecchi, intervenuto subito dopo. Terminata la prima parte, c’è stato un intermezzo con un’esibizione, sempre toccante, degli Sbandieratori prima della seconda parte dedicata alle nuove maglie, con l’introduzione di Francesca Manzo come titolare dello sponsor tecnico Rever Iconic. La prima, la seconda e la terza maglia sono state indossate dal capitano Chiosa, dal nuovo acquisto Varela e da Guccione. Nell’occasione, è stato trasmesso il video promozionale in collaborazione con i quartieri della Giostra. Prima dei saluti, infine, uno spazio agli sponsor: Unoaerre, Novart, Gimet, Billis e UnoInformatica.