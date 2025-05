Follo trionfa 2-0 su Panchina Chiavari: doppietta di Camara assicura la salvezza

Follo 2 Panchina 0

FOLLO: Calzetta, Ugolini (71’ Di Vittorio), Angelotti, Battini (80’ Manjang), Raimondi, Menapace (86’ Puggioni), Torri (54’ Guidi), Gabrielli, Parmigiani, Frolla (50’ Grassi), Camara. All. Bracaloni.

PANCHINA CHIAVARI: Rosciglioni, Marcone, Bacigalupo, Linale, Cogozzo, Longinotti, Costa (86’ Porcella), Picasso (90’ Ghirlanda), Monteverde (65’ Spadoni), Turcato, Massa. All. Rebori

Arbitro: Bergonzi di Savona (assistenti Arado e Bernardini di Genova)

Reti: 60’, 94’ Camara

LA SPEZIA – Un grande Follo ribalta i pronostici e rifila un 2-0 alla Panchina che significa salvezza: nel match giocato al ’Ferdeghini’ viene pareggiata la sconfitta dell’andata (0-2), ma Follo salvo grazie alla miglior posizione in classifica. La squadra di Bracaloni stringe i denti e grazie alla doppietta di Camara nella gara di ritorno dei playout di Promozione mette a segno in extremis un risultato prezioso che vale una stagione intera. Al 60’ palla in profondità per Camara che entra in area e apre le marcature. Al 65’ Angelotti su punizione colpisce in pieno l’incrocio dei pali. Al 94’ Manjang mette in mezzo la palla e trova la decisiva deviazione in rete di Camara che fa esplodere la gioia di tutti i tifosi spezzini sugli spalti del ’Ferdeghini’. Un successo, arrivato soltanto nel finale, ma fortemente voluto fin dal primo minuto che ha spento le ambizioni degli ospiti che, forti del risultato dell’andata, non avevano fatto i conti con la determinazione e la voglia di rivalsa dei padroni di casa.

Ilaria Gallione