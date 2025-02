FolloGavo, alti e bassi: "Dobbiamo migliorare"

Sette punti nelle ultime tre giornate di campionato, ma il pareggio maturato nel finale contro la Fezzanese ha lasciato un po’ di amarezza per il Follonica Gavorrano. Comunque la squadra è già tornata al lavoro per rifarsi nel prossimo incontro. E la strada, al netto degli episodi, secondo il difensore classe 2003 Matteo Morelli è quella giusta.

"Il risultato ci lascia l’amaro in bocca per come è maturato – dice Morelli –. Eravamo comunque stati bravi a incanalarla dalla nostra parte, poi abbiamo avuto qualche episodio a sfavore e non siamo riusciti a fare il raddoppio. Purtroppo quest’anno è un po’ una costante prendere gol nei minuti finali, sicuramente dobbiamo migliorare sotto questo aspetto. Dispiace perché sono sicuramente due punti persi, però ripartiamo. Abbiamo avuto tanti episodi negativi in questa stagione, quindi inconsciamente forse la squadra si fa condizionare. Adesso avevamo trovato un momento di serenità, comunque con la Fezzanese la partita l’abbiamo fatta noi. Loro si sono messi tutti dietro. Ma se avessimo avuto qualche episodio favorevole in più durante l’annata forse questi blackout nei minuti finali li avremmo sopperiti in qualche modo, dobbiamo migliorare".

Adesso ci sarà da affrontare lo Sporting Trestina in trasferta. "Nel prossimo turno andremo a giocare su un campo difficile – spiega –. Loro si trovano in una situazione di classifica in cui vorranno fare punti a tutti i costi".