FolloGavo, Bramante un gol e tanta sostanza: "Pareggio giusto, possiamo fare meglio"

Simone Bramante è stato il migliore in campo del Follonica Gavorrano anche nella sfida con l’Aquila Montevarchi. L’attaccante biancorossoblù ha sbloccato il risultato dopo appena due minuti di gioco, realizzando il vantaggio su una bella azione corale finalizzata con un dribbling al portiere e piattone in rete.

"Contro l’Aquila Montevarchi – spiega il giocatore dei minerari – siamo partiti molto bene, abbiamo giocato bene il primo tempo, potevamo fare anche un altro gol. Nella ripresa invece sono venuti fuori loro, il Montevarchi ha giocato meglio. E’ un pareggio giusto per come si era messa la partita. Noi dobbiamo sempre giocare per vincere. Possiamo e dobbiamo fare meglio".

E il team di Marco Masi dovrà iniziare a fare sul serio già dalla partita di domenica in casa del San Donato Tavarnelle, formazione che ha due punti in meno dei minerari, gara che si preannuncia molto delicata ai fini della salvezza diretta, visto come la zona playout dista solo 4 punti dai minerari. Buona prestazione di Bramante domenica – giunto al terzo gol, oltre a tre assist – da quando a metà anno è arrivato in forza al Follonica Gavorrano. Solida anche la prestazione del difensore Emanuele Matteucci, che ha fatto a sportellate per tutta la partita con gli attaccanti non concedendo nulla dalla sua parte, giocando un’altra gara importante. Ed anche quella di Simone Marino è stata un’ottima partita a centrocampo e pericolosissimo anche in zona gol, dove ha sfiorato il raddoppio colpendo un clamoroso incrocio dei pali da posizione defilata.