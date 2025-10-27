FolloGavo, così proprio no. Seravezza troppo forte

Quinta sconfitta in campionato e zona retrocessione più che certificata. Il Follonica Gavorrano perde 2-1 sul campo del Seravezza Pozzi: minerari in svantaggio, poi abili a pareggiare, ma poi costretti ancora una volta a soccombere. La formazione di Baiano non ha neanche demeritato, ma i gol e di conseguenza i punti, non arrivano da troppe settimane.

Gara vivace sin dalle prime battute, con il Seravezza che al 15’ passa in vantaggio: prima la traversa colpita su colpo di testa sugli sviluppi di un calcio di punizione, poi la respinta in rete in rovesciata di Pani, che batte Pacini. Grande occasione al 28’ per il Follonica Gavorrano: Bellini si invola sulla sinistra e serve Mutton al centro dell’area, l’attaccante viene contrastato al momento di concludere.

La ripresa si apre con il Follonica Gavorrano subito in zona offensiva. Il tiro di Bellini dal vertice dell’area viene deviato in angolo, sul corner nulla di fatto. Al 5’ il Follonica Gavorrano sfiora il gol con Remedi. Al 14’ grande occasione per Fontanarosa, che da buona posizione non impatta la sfera, che sfila sul fondo.

Il Follonica Gavorrano cerca soluzioni offensive provando a scardinare la retroguardia del Seravezza, che agisce soprattutto in contropiede. Al 30’ l’ex Bellini su punizione mette la palla all’angolino dove Lagomarsini non può arrivare, portando il punteggio in parità. Al 36’ nuovo vantaggio del Seravezza: Bedini calcia dalla distanza, Pacini non trattiene e Spatari in tap in, deposita in rete, riportando i padroni di casa sopra di un gol.

SERAVEZZA: Lagomarsini, Bajic, Fabri (42’ st Tognoni M.), Muhic, Lepri (13’ st Sforzi), Fontanarosa (16’ st Spatari), Pucci, Bedini, Pani, Vanzulli (25’ st Cini), Mannucci. All. Masitto.

FOLLONICA GAVORRANO: Pacini, Ferretti, Bernardini, Matteucci, Bellini, Marino (35’ st Bianchi), Mutton, Remedi (35’ st Maurizi), Proietti, Crasta (1’ st Pescicani), Giordani (16’ st Maltoni). All. Baiano.

Reti: 15’ Pani, 30’ st Bellini, 36’ st Spatari.