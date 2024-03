FolloGavo, grande prestazione in Coppa. Callai: "Abbiamo un gruppo eccezionale"

Una grande partita e il 13 marzo ci sarà il ritorno a Gavorrano da vincere a tutti i costi. Il Follonica Gavorrano ha sfiorato il successo di Coppa Italia sul campo del Varesina.

"Abbiamo fatto una partita eccezionale. Ci siamo messi in campo benissimo sotto il profilo tattico, oltre ad aver fatto una grande prestazione di gruppo – dice il vice allenatore Federico Callai (Masi era squalificato mercoledì, Ndr) –. I ragazzi hanno dimostrato che abbiamo un gruppo eccezionale. Abbiamo messo in campo la miglior formazione possibile e tutti hanno risposto presente. Siamo contenti, peccato solo per l’episodio al 95’, rimane il rammarico per un episodio dubbio con l’arbitro distante, ma questo era il primo round, ce la giocheremo al ritorno. Accettiamo il verdetto del campo, ma rimane la prestazione eccezionale dei ragazzi".

Stagione forse finita per Masini, che ha riportato una frattura alla gamba. "La nota stonata di questa trasferta di coppa è l’infortunio di Masini che ci rammarica – aggiunge Callai –, ne avrà forse per due mesi per la rottura del perone, almeno questo è quanto emerge dalla prima diagnosi".