FolloGavo, Pimpinelli sempre in vetrina. Convocato con la Rappresentativa nazionale

Ancora una bella esperienza per il giocatore biancorossoblù classe 2008 Giulio Pimpinelli. Nuovamente convocato dalla Lega Nazionale Dilettanti per la Rappresentativa Nazionale Lnd Under 17, Pimpinelli ha partecipato a un triangolare che si è tenuto nella giornata di mercoledì sul campo di gioco del Centro Sportivo Veronello.

Giulio ha giocato, assieme ai pari età del 2008 provenienti da ogni parte d’Italia, con la squadra A in maglia bianca. In tutto sono stati 33 i convocati dal selezionatore della Rappresentativa, con la società del Follonica Gavorrano che si complimenta con il suo tesserato per un’altra esperienza piena di soddisfazioni.

Nel frattempo Pimpinelli si sta allenando anche con la Rappresentativa Toscana, sempre dedicata agli Under 17, che parteciperà al Torneo delle Regioni in programma nel mese di aprile a Taormina.