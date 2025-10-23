FolloGavo, serve la scossa: "Periodo no, inspiegabile"

L’ottava giornata di campionato ha confermato le gerarchie: le grandi continuano a macinare punti con la determinazione di chi sa dove vuole arrivare. Siena e Grosseto, appaiate in vetta a quota 19, hanno superato ostacoli insidiosi confermando il loro status di candidate alla promozione, mentre il Foligno, con un altro successo autoritario, si mantiene saldamente nel gruppetto delle pretendenti. In casa Follonica Gavorrano invece è arrivata la quarta sconfitta, col quintultimo posto in classifica, e ora con staff e squadra tutti chiamati a prendersi ciascuno le proprie responsabilità. Anche se a metterci la faccia è ancora una volta Francesco Pacini.

"E’ un periodo negativo, l’unica cosa che si possa fare è chiedere scusa alla società che non ci fa mai mancare nulla – dice il portiere –. E’ difficile anche parlare delle prestazioni. Stiamo facendo male, non riusciamo a darci una spiegazione perché a livello di gruppo non ci sono problemi e ci alleniamo bene. Dobbiamo resettare".

L’estremo difensore anche domenica è stato chiamato in causa diverse volte, evitando la goleada. "Questa è una formazione potenzialmente forte – ha aggiunto –. Ma ora come ora dobbiamo lavorare, stare in silenzio. I valori ci sono, non ci manca niente, ma non è possibile avere questo trend così negativo. Ora come ora ogni partita servirà a dare un segnale diverso".