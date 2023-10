Follonica Gavorrano al top. Masi: "Trovata la quadra»

Secondo gol per Francesco Marcheggiani e seconda vittoria di fila per il Follonica Gavorrano. Il bomber laziale ha ritrovato la via del gol e il team di Marco Masi ha ottenuto 6 punti in due incontri. In vista del turno infrasettimanale di mercoledì i minerari sembrano aver trovato la giusta quadratura del cerchio dopo la vittoria sul Tau Altopascio. Il gol di Marcheggiani è arrivato in pieno recupero dopo che poco prima i biancorossoblù avevano fallito un calcio di rigore. "I presupposti per segnare prima ci sono stati anche prima – spiega mister Marco Masi -. Abbiamo fatto una prestazione importante, contro un avversario con qualità importante, concedono poco, sono aggressivi e forti fisicamente. I ragazzi hanno fatto tutto quello che dovevano fare, con voglia e intensità". Fondamentali i cambi, con gli innesti che hanno cambiato l’incontro. Come quello di Masini, il cui tiro cross ha trovato la testa di Marcheggiani per il gol della vittoria. "Chi è entrato è stato importantissimo – aggiunge l’allenatore -, dando brillantezza e facendoci rialzare. La vittoria è stata ampiamente meritata. Il modulo 4-4-2 potrebbe essere il modulo che ci permette di sfruttare tutti nella maniera adeguata. Ora non dobbiamo abbassare la guardia, dopo tutta la fatica fatta". Mercoledì Dierna e compagni giocheranno nuovamente in casa per il turno infrasettimanale valido per la nona giornata del campionato. Al Malservisi-Matteini arriverà il Cenaia. "Ora ci attende una partita completamente diversa – conclude Masi -, contro un avversario che si chiude, concede poco. Servirà cattiveria e pazienza. Abbiamo una rosa importante ma complicata, perché per trovare la fisionomia giusta non è semplice. La strada attuale ci sta dando risultati a livello di prestazione. Quando avremo trovato coraggio e tranquillità potremo anche cambiare". Soddisfatto anche il vicepresidente Claudio Trapanese. "Ci speravo, ma visto come andava la partita qualche dubbio – aggiunge Trapanese -. Noi avevamo sbagliato un calcio di rigore e loro ci potevano fare gol in contropiede. Ma con soddisfazione siamo andati avanti. E’ stata una prova molto bella, ora non dobbiamo sottovalutare il Cenaia perché sarebbe l’errore più grosso che potremmo fare. Abbiamo una rosa ampia, chi è entrato ha fatto benissimo. I giovani si sono ben comportati. E’ segno che tutti stanno crescendo". Decisivo nell’economia della vittoria l’assist di Matteo Masini. "Sono felice della vittoria, Marcheggiani l’ha toccata. La squadra ha portato a casa i tre punti. Già pensiamo alla sfida col Cenaia - dice Masini -. Mi trovo molto bene, mi hanno accolto positivamente. All’inizio ero titubante a lasciare Empoli, ma mi sono ambientati. Il calcio giovanile è diverso, qui c’è gente che lavora e cresce le proprie famiglie. Ci sono adulti che insegnano a rispettare le regole ed essere umili. Rimanere con i piedi per terra".