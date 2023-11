Follonica Gavorrano al top. Poggibonsi regolato 2-0

Il Follonica Gavorrano regola per 2-0 il Poggibonsi e conquista tre punti importantissimi per il prosieguo del campionato. Partenza aggressiva dei biancorossoblù, che stazionano sulla trequarti avversaria alla ricerca di un pertugio. La prima conclusione verso la porta però è di Gucci all’8’. Al 29’ arriva una bella azione del Follonica Gavorrano, che porta Ceccanti nelle condizioni di tirare, ma da buona posizione il terzino non trova l’appuntamento con il gol. Al 33’ i biancorossoblù si rendono pericolosi: Pino serve Masini, che salta un avversario e calcia verso la porta. Pacini si distende in tuffo e sventa. Al 35’ clamorosa occasione per il Poggibonsi: palla in profondità che viene respinta di testa da Filippis. La sfera arriva a Corcione che calcia dalla distanza a porta vuota, non trovando però l’effetto giusto, con il pallone che esce dallo specchio. La prima frazione si chiude sullo 0-0, nonostante le tante occasioni da parte dei biancorossoblù non concretizzate. La ripresa si apre nel migliore dei modi per i ragazzi di Masi. Al 5’ arriva infatti il gol del Follonica Gavorrano: Pino conquista caparbiamente un pallone sulla sinistra e lo mette subito in mezzo per Souare, che spinge in porta con il piattone e porta in vantaggio i biancorossoblù. Il Poggibonsi a questo punto tenta una timida reazione: prima al 20’ Bigozzi ci prova dalla distanza, ma è attento Filippis. Poi al 28’ la punizione di Mazzolli termina tra le braccia di Filippis. Il Follonica Gavorrano non si scompone e riesce a chiudere i giochi. Al 38’ Marcheggiani raddoppia. Prima si procura e poi tira un calcio di rigore, siglando il gol del 2-0.

FOLLONICA GAVORRANO: Filippis, Ceccanti, Pignat, Dierna, Origlio (40’ st Lo Sicco), Pino, Souare (23’ st Grifoni), Masini (29’ st Barlettani), Ampollini, Botrini, Regoli (23’ st Marcheggiani). All. Masi.

POGGIBONSI: Pacini, Mazzolli, Cecchi, Marcucci, Motti, Mencagli, Rocchetti (10’ st Di Paola), Corcione (31’ st Bartolozzi), Barbera (18’ st Bigozzi), Martucci, Gucci. All. Calderini.

Reti: 5’ st Soure, 38’ st Marcheggiani.