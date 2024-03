Follonica Gavorrano. Balloni: "La squadra mi è piaciuta molto»

Una vittoria per inseguire la capolista da vicino. Ma una vittoria anche da dedicare all’infortunato Masini, la cui stagione è terminata mercoledì con l’infortunio di Coppa Italia. Il presidente del Follonica Gavorrano Paolo Balloni si gode il momento super della propria formazione, reduce da due vittorie in 8 giorni in campionato e dal pari di Coppa Italia nella semifinale d’andata. Una settimana molto positiva, rovinata solo mercoledì dall’infortunio di Masini e dal pari del Varesina nel finale. Il successo sul Tau ha però dato ancora più energia ai minerari.

"Intanto dedichiamo questa vittoria a Masini, che ha subito un infortunio nella precedente gara – spiega Balloni –. Per quanto riguarda la partita col Tau Altopascio, abbiamo giocato contro una squadra che ha dimostrato di meritare i punti che ha in classifica. Una formazione che corre e gioca a calcio, quindi sono stati 90 minuti di gara vera. Nel secondo tempo avevamo anche l’occasione per chiuderla, con Mencagli che però non è riuscito a fare gol, ma abbiamo tenuto bene il campo e abbiamo giocato una bella partita". I minerari sono passati in vantaggio dopo un minuto, poi hanno controllato ed hanno anche sfiorato il raddoppio nella seconda frazione di gioco.

"La squadra mi è piaciuta e ha dimostrato che il carattere, da tirare fuori nelle partite importanti, è uscito fuori – aggiunge il presidente –. Volevamo questa vittoria e l’abbiamo ottenuta contro una squadra forte. Una settimana importante per noi, ma se vogliamo continuare a fare bella figura dobbiamo continuare così. Adesso avremo il Cenaia fuori casa, ma abbiamo visto anche cosa è successo alla Pianese. Questo dimostra che ogni squadra è ostica, quindi sarà una partita importante e iniziamo a prepararla con la giusta testa". Pianese sconfitta domenica in casa e sempre prima, ma Livorno e Follonica Gavorrano adesso inseguono ad un punto di distanza.