Follonica Gavorrano. Balloni: "Proveremo a tornare alla vittoria subito»

Rimboccarsi le maniche e cercare di chiudere l’anno nel modo migliore. La prima sconfitta in campionato in casa Follonica Gavorrano ha reso amara la domenica, ma in società non si fanno drammi, visto il cammino finora dei ragazzi di mister Marco Masi. "E’ arrivata la prima sconfitta in campionato – dice il presidente Paolo Balloni – dopo quella sul campo contro il Livorno di Coppa Italia. Il pareggio poteva essere il risultato più giusto, ma la differenza l’ha fatta la maggiore voglia di vincere dei nostri avversari". "Abbiamo preso gol quasi in contropiede nel nostro miglior momento – aggiunge Balloni – quando stavamo attaccando. Poi abbiamo avuto qualche occasione e avremmo anche meritato il pareggio per quello che si è visto in campo, ma nel calcio vince chi fa gol. Non siamo riusciti a concretizzare, anche se ci siamo andati vicini con Regoli che ha avuto una grande occasione. Trestina è sempre stata la nostra bestia nera. C’è l’amarezza della prima sconfitta, quindi dobbiamo rimboccarci le maniche e pensare già alla prossima domenica. Il campionato è lungo e proveremo subito a tornare alla vittoria".