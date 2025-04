Follonica Gavorrano cerca punti salvezza contro Orvietana già salva

Dopo due sconfitte di fila il Follonica Gavorrano prova a regalarsi una Pasqua serena. Oggi alle 15 al ’Malservisi-Matteini’ arriva l’Orvietana, formazione già salva con i suoi 46 punti, che però ha l’ambizione di inserirsi in queste ultime tre gare nella corsa ai playoff. Con 9 punti a disposizione in tre giornate il Follonica Gavorrano deve invece ritrovare punti, visto come la Sangiovannese, formazione che occupa il miglior posto playout è distante 4 punti, e oggi ospita il Livorno già promosso. Le cose non sono ancora risolte in casa mineraria, visto che finché non c’è la matematica salvezza mister Marco Masi non può dormire sonni tranquilli. La squadra infatti poi giocherà a Poggibonsi, che ha gli stessi punti dei minerari e non è ancora salvo, e chiuderà in casa col Seravezza Pozzi che è prossimo ai playoff. Nessuno quindi regalerà nulla.

Il Follonica Gavorrano quindi riceverà un’Orvietana già salva ed appagata dal campionato fatto, ma la squadra mineraria si troverà con la necessità di fare i tre punti per cercare di non trovarsi invischiata nella zona playout. Sarà fondamentale evitare gli errori dell’ultimo periodo, che sono costati tanti punti. La giornata odierna vede anche lo scontro playoff in programma a Foligno (54 punti) tra la squadra di casa ed il Seravezza Pozzi (53) dove le squadre si contenderanno la miglior posizione per i playoff. Sfida che interessa anche i minerari sarà quella tra Flaminia Civitacastellana (34) e Terranuova Traiana (35) dove chi vince farà certamente un passo decisivo verso la salvezza, considerando anche che il pareggio non servirebbe a nessuna delle due. Secondo impegno casalingo consecutivo per l’Ostiamare (43) che riceverà il San Donato Tavarnelle (38), lotta tra due squadre che dovrebbero entrambe salvarsi direttamente. Chiude il programma della giornata Trestina (34) e Ghiviborgo (51) con le due squadre impegnate su obbiettivi differenti, ma per i quali nessuna delle due squadre può permettersi di perdere punti.