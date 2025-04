Follonica Gavorrano: Marco Masi esonerato, squadra prosegue con staff interno

Il Follonica Gavorrano arriverà a fine stagione con una soluzione interna in panchina. Marco Masi è stato esonerato giovedì pomeriggio al termine del ko casalingo con l’Orvietana, ma non sarebbe comunque rimasto in Maremma, perché il direttore generale Paolo Giovannini (nella foto), arrivato a metà anno, aveva già altri progetti. Ad oggi non sembra che la società voglia andare a prendere un tecnico che faccia da traghettatore per le ultime due giornate di campionato, anche perché sarebbe difficile trovare un tecnico disposto a mettersi in gioco per 180 minuti. La squadra riprenderà la preparazione martedì. E’ probabile che la squadra andrà avanti con l’attuale staff, senza un capo allenatore, per chiudere il campionato. Per evitare i playout servono almeno 3 punti (ma molto dipenderà anche dai risultati delle altre squadre) e il calendario non sorride ai biancorossoblù.

"Ho già parlato con la proprietà e non credo ci saranno stravolgimenti – ha spiegato Giovannini –, per cui si dovrebbe andare in fondo con questo staff tecnico. Prendere un allenatore solo per due giornate, credo che serva a poco. Qui serve dare una scossa ai ragazzi, fare dei confronti da martedì e fare quei due o tre punti che servono per ottenere la salvezza. Anche prima del mio arrivo ho visto la squadra intimorita. Nelle prime settimane dal mio arrivo ho visto una qualità molto scarsa negli allenamenti. Un giorno pensavo che ci eravamo allenati bene e il giorno dopo meno. Ho cercato di mettere dentro qualche giocatore di cui conoscevo le qualità tecniche e umane. Questo è un gruppo tra i più uniti e coesi che io abbia mai avuto. Purtroppo non ce la fanno in questo momento a tirar fuori il meglio, ma resto convinto che ripartendo da capo questa squadra può arrivare tranquillamente nelle prime tre o quattro posizioni. Quindi cerchiamo di uscirne in queste due settimane, azzerare tutto e ripartire".