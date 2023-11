Follonica Gavorrano. Masi: "Prestazione di grande personalità»

Vittoria esterna, tre punti e terzo posto insieme a Grosseto e Livorno. "Il risultato è meritato, abbiamo fatto una partita da squadra – dice mister Marco Masi –. Dal punto di vista della personalità credo che sia la migliore dall’inizio dell’anno, anche in rapporto alla squadra che affrontavamo che sta facendo bene. Loro a un certo punto hanno messo quattro attaccanti, tiravano la palla sopra quindi è diventata un po’ più caotica nella ripresa, ma il risultato non è mai stato in discussione. Anche per tutte le conclusioni e le situazioni importanti che abbiamo creato. Una partita come richiede questo campionato e questo tipo di gare". Minerari che hanno messo a segno il quattordicesimo risultati utile di fila tra coppa e campionato. "Dobbiamo proseguire così e rimanere umili, consapevoli che attraverso il lavoro settimanale possiamo raggiungere determinati obiettivi – aggiunge il tecnico –. Siamo tutti concentrati sul lavoro, finché lo saremo non avremo grandi problemi. Siamo un gruppo importante dove tutti sono consapevoli di non fare 30 partite, ma 20 e fatte in maniera importante. E tutti rispondono in modo adeguatoa".