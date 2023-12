Follonica Gavorrano. Neppure i crampi hanno fermato l’estro di Brunetti

Una domenica d’autore per Domenico Brunetti. Il difensore del Follonica Gavorrano si è reso protagonista nella gara con il Mobilieri Ponsacco con tanti interventi in fase difensiva, ma altrettanti anche in zona gol. Dove, soprattutto sui calci piazzati, fa sempre valere i suoi centimetri. Ma, questa volta, è risultato decisivo all’interno dell’azione che ha portato al gol di Grifoni in zona Cesarini. In piena emergenza crampi a tutte e due le gambe, infatti, Brunetti è rimasto in zona offensiva, raccogliendo sulla trequarti avversaria un pallone rilanciato dalla difesa e mandando Mencagli in profondità. "Ero nervoso perché stavo mettendo in difficoltà la squadra con un uomo in meno – racconta –. Avevo i crampi a entrambe le gambe, era da un po’ che non giocavo e la settimana scorsa ho avuto anche la febbre alta. Avevamo esaurito i cambi, quindi abbiamo deciso che era meglio restare in avanti per non creare disagi dietro. Poi è arrivata questa palla, ho mandato in profondità Mencagli ed è andata come abbiamo visto. È una vittoria meritata. Quindi sono stracontento per come è andata".