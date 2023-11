Follonica Gavorrano occhio. Arriva il battagliero Tau

Il Follonica Gavorrano prosegue nel tour de force d’autunno. Il calendario, dopo la trasferta a Seravezza, propone oggi l’anticipo di campionato, visto come poi ci sarà il turno infrasettimanale: al Malservisi-Matteini oggi arriva il Tau Altopascio, formazione che è partita bene in questo avvio di stagione. Mister Masi adesso potrà contare su Francesco Marcheggiani, bomber che si è sbloccato e lo ha fatto con un gol pesante. Una rete da tre punti nella gara esterna contro il Seravezza Pozzi, che domenica si presentava da capolista e in gran forma. In piena crescita però tutto il Follonica Gavorrano, che già nelle precedenti gare aveva fatto vedere di volersi togliere l’astinenza del gol al più presto. L’attaccante biancorossoblù adesso si è sbloccato e non si vuole più fermare. "Adesso iniziano ad arrivare molte occasioni e per noi attaccanti è un divertimento giocare in questo modo – sottolinea –. Bisogna stare sereni e fare ciò che abbiamo sempre fatto". Oggi arriva il Tau Altopascio, un’altra bella sfida. "Il Tau è una squadra da battere in questo momento – aggiunge Marcheggiani – . Sta tra le prime e verrà certamente a battagliare, sarà una partita dura. Noi ce la metteremo tutta per fare bottino pieno. Li abbiamo affrontati all’inizio in Coppa, ma già si vedeva che è una squadra importante, giovane ma forte. Noi cercheremo di fare la nostra partita e avvicinarli ancora di più".