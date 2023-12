Follonica Gavorrano olè. Vittoria all’ultimo tuffo

Vittoria in zona Cesarini per il Follonica Gavorrano, che batte di misura il Mobilieri Ponsacco per 1-0 e si rilancia dopo la sconfitta di domenica scorsa subita a Trestina. Prima frazione con gli ospiti che giocano in maniera piuttosto chiusa. La squadra di Masi fa la partita, ma all’11’ è ancora il Ponsacco a rendersi pericoloso con Fisher. Al 15’ bella occasione per il Follonica Gavorrano, con Pino al tiro dopo una deviazione, la sua palla è centrale ed è facile preda di Fontanelli. Al 34’ arriva comunque una buona occasione per i ragazzi di Masi: Lo Sicco batte in fretta e furia un fallo laterale che lancia Regoli. Il numero 30 calcia con il mancino da fuori, sfiorando il palo alla sinistra del portiere. Nella ripresa al 19’ l’arbitro concede un rigore molto dubbio per un contatto tra Brunetti e Panattoni. Dal dischetto lo stesso Panattoni calcia potente ma trova la grande risposta di Filippis. Il Follonica Gavorrano si scuote: al 25’ questa volta il protagonista è Fontanelli, che con un miracolo nega la gioia del gol a Pino. Un minuto più tardi ci prova anche Souare, sparando alto.

Nella girandola di cambi mister Masi inserisce anche l’ex Mencagli, nuovo arrivo in biancorossoblù durante la settimana.

Il Follonica Gavorrano tenta il massimo sforzo, ma al 3’ di recupero il Ponsacco ha una ghiotta occasione con Sivieri di testa, ma non trova la porta.

All’ultimo tuffo Brunetti claudicante serve Mencagli in profondità. Il suo tiro termina sulla traversa, ma la respinta di Grifoni in tap in finisce in rete e la squadra di Masi festeggia.

FOLLONICA GAVORRANO: Filippis, Brunetti, Ceccanti (39’ st Mezzasoma), Pignat (14’ st Grifoni), Dierna, Pino (29’ st Mencagli), Souare (27’ st Origlio), Masini, Lo Sicco, Bellini (28’ st Barlettani), Regoli. All. Masi.

MOBILIERI PONSACCO: Fontanelli, Italiano (24’ st Fasciana), Bardini, Matteoli (39’ st Sivieri), Panattoni, Innocenti (34’ st Milli), Milani, Grea, P. Regoli, De Vito, Fisher. All. Bozzi.

Rete: 50’st Grifoni.